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Esporte

Cinco momentos da CazéTV na Copa; e o único de ‘destaque’ da Globo

Emissoras disputaram audiência durante o mundial

Por Flávio Monteiro 19 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h55
ESTRELA - Vozinha: campanha aumentou o número de fãs do goleiro de Cabo Verde
Campanha da CazéTV aumentou o número de fãs do goleiro de Cabo Verde  (CazéTV/.)
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Cinco momentos da CazéTV na Copa; e o único de ‘destaque’ da Globo Priorizar nos meus resultados Google

Irreverente e voltada ao público jovem, a CazéTV viveu seu auge durante a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Sendo a única emissora a deter os direitos de todos os jogos do torneio, ela teve sucesso em capturar a audiência do público para além dos jogos, colecionando momentos que repercutiram nas redes sociais — ao contrário da rival TV Globo, que teve um único episódio a viralizar, e passou longe de ser positivo. A coluna GENTE fez um levantamento dos momentos da emissora no mundial.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

1. Campanha para Vozinha, de Cabo Verde

Ninguém poderia imaginar que a partida entre Cabo Verde e Espanha, válida pela 1.ª rodada da Copa do Mundo, seria uma das mais marcantes do torneio. Enfrentando a forte Seleção Espanhola, os cabo-verdianos fizeram história ao segurar o empate em 0x0, com o goleiro Vozinha recebendo o prêmio de melhor jogador da partida após o encerramento.

Sendo a única emissora a deter os direitos de transmissão do jogo, a CazéTV rapidamente iniciou uma mobilização para que os espectadores passassem a seguir o perfil no Instagram do atleta cabo-verdiano, que saltou de 50 mil seguidores para mais de 1 milhão após a partida. Depois do jogo, a repórter Barbara Coelho entrevistou o jogador e captou a primeira reação de Vozinha à surpreendente popularidade, garantindo que o corte viralizasse nas redes.

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2. Provocações à Globo

A transmissão da Copa do Mundo de 2026 foi uma grande arena de guerra para a TV Globo e a CazéTV. Representantes de duas formas distintas de transmissão esportiva, as emissoras disputaram a atenção do público, mas a representante tradicional acabou ficando para trás ao longo do torneio, principalmente pela perda de jogos exclusivos.

Sem qualquer decoro ao longo das transmissões, Casimiro Miguel, principal representante da CazéTV, fez questão de alfinetar a concorrente, em provocações que movimentaram a internet. A primeira surgiu durante o jogo entre Espanha x Cabo Verde, quando um dos repórteres revelou que o goleiro Vozinha era fã de novelas brasileiras, levando a uma reação imediata de Casimiro. “Na Globo tá passando um monte de novela. Não tá passando jogo, tem que passar novela. O Vozinha pode assistir lá”, disparou.

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3. Entrevistas com torcedores

Enquanto a rival TV Globo parecia estar sem criatividade ao longo das entrevistas com torcedores, repetindo sempre a mesmíssima pergunta, a CazéTV não tinha a menor vergonha de promover interações inusitadas com o público presente nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar do humor escrachado e por vezes acima do tom não agradar a todos, a verdade é que o estilo virou garantia de repercussão online.

4. A torcida exagerada por Messi

Torcer para a Argentina em uma Copa do Mundo passa longe de ser algo bem visto no Brasil, onde existe uma histórica rivalidade entre os países. Dessa forma, internautas notaram uma narração “favorável demais” de Luis Felipe Freitas à Albiceleste e, principalmente, ao craque Lionel Messi. A percepção levou a muitas críticas nas redes sociais durante as partidas eliminatórias do torneio. Em vez de tentar esconder a opinião negativa, a Cazé TV optou por surfar na onda dos comentários, realizando a transmissão de uma mesa-redonda em que os comentaristas liam as críticas feitas ao próprio Luis Felipe Freitas, tudo com o tom exagerado de humor da emissora.

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5. Emoção dos repórteres

Enquanto o jornalismo tradicional se apega a códigos de conduta por parte dos profissionais, a transmissão da CazéTV optou por ir em outra direção. Repleta de jovens profissionais que cresceram imersos no futebol, mais de uma vez houveram episódios nos quais os repórteres da emissora se emocionaram ao entrevistar figuras de destaque do esporte, como Cristiano Ronaldoe Harry Kane. Discussões sobre a postura à parte, os momentos ganharam as redes.

6. Alex Escobar

Do outro lado, a TV Globo só chamou a atenção da internet com um incidente nem um pouco agradável. Em meio a uma participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, Alex Escobar sofreu um mal súbito devido a um episódio de pressão baixa. Ao responder a uma pergunta feita pela apresentadora, Escobar apresentou voz trêmula e dificuldade para falar, levantando questionamentos sobre seu estado de saúde. Posteriormente, a emissora confirmou que o jornalista havia passado mal por um “pico de pressão” ligado ao calor. Ele foi afastado da cobertura da Copa devido ao incidente.

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