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Esporte

Globo sai na pior na comparação digital com CazéTV na Copa

Canal de Casimiro lidera engajamento e TNT Sports supera a emissora mesmo sem transmitir os jogos

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 09h30 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h56
Estúdio da CazéTV na Copa
Estúdio da CazéTV na Copa (Reprodução/Youtube)
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Globo sai na pior na comparação digital com CazéTV na Copa Priorizar nos meus resultados Google

CazéTV não apenas venceu a Globo nas redes sociais durante a Copa do Mundo, mas abriu uma distância difícil de alcançar. Segundo dados da Comscore, a CazéTV somou 153 milhões de interações em 954 publicações sobre o Mundial, mais do que o dobro de TV Globo e ge tv juntas, que chegaram a 65 milhões.

A derrota para a CazéTV era previsível. O canal nasceu no digital, fala a língua das redes e transformou a transmissão esportiva em entretenimento contínuo. O dado mais alarmante para a Globo, no entanto, está no segundo lugar do ranking: a TNT Sports, que não detém os direitos de transmissão dos jogos da Copa, acumulou 101 milhões de interações em 942 publicações. Praticamente três vezes o resultado da TV Globo, que registrou 33 milhões de interações em 291 posts.

O levantamento mede engajamento, não audiência total. Ainda assim, o recado é claro. Enquanto a Globo segue líder na TV aberta, sua presença digital continua pouco eficaz. No ranking, o ge tv aparece em quarto lugar, com 32 milhões de interações, atrás também da TNT. A ESPN fecha o top 5, com 29 milhões.

Leia também: Como a Globo envelheceu na transmissão de campeonatos esportivos

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