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Cultura

CazéTV é acusada de não remunerar influenciadores em cobertura da Copa

Raquel Goncalves, que mora no Canadá, faz denúncia contra o canal

Por Giovanna Fraguito 8 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h27
Estúdio da CazéTV na Copa
Estúdio da CazéTV na Copa (Reprodução/Youtube)
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CazéTV é acusada de não remunerar influenciadores em cobertura da Copa Priorizar nos meus resultados Google

A fim de expandir o alcance de conteúdo sobre Copa do Mundo, a CazéTV apresentou o “Projeto Criadores”. O esquema conta com parceiros nas redes sociais, respeitando a linguagem, formato e a comunidade de cada canal. A ideia é que cada criador transforme o assunto do ponto de vista de outros territórios. Nesta terça-feira, 7, porém, uma das ‘convidadas’, a influenciadora Raquel Goncalves, que mora no Canadá e possui 261 mil seguidores no Instagram, fez uma denúncia sem citar diretamente a CazéTV.

“Uma das maiores emissoras transmissoras da Copa me fez me sentir uma trouxa! Eles divulgam bets e lucram muito com as transmissões, mas não pagam nem ajuda de custo, nem colocam o @ dos parceiros, não tem organização e nem respeito pelo trabalho de outros criadores. Sei lá, fiquei bem decepcionada!”, escreveu na legenda de um vídeo. 

No trecho, Raquel explica que participou de reuniões, enviou pautas, mas a empresa nunca deixou claro se haveria remuneração. Além disso, a influenciadora reclama que não chegou a ir ao ar. “Estava super animada, eles pediram várias coisas. Fui para Toronto gravar, passei o dia todo lá, acabei gastando bastante dinheiro, e no final eles me falaram que não deu para transmitir o vídeo. O que me deixou frustada é que eles não deixaram claro em nenhum momento que seria um projeto voluntário e que a gente poderia não aparecer”.

Nos comentários, outros influenciadores reforçaram a denúncia de Raquel. Matheus Manica Junior, pai de Bernardo Ferreira Manica, garotinho conhecido como “Mini Neto”, escreveu: “Se vocês soubessem o que nós passamos”. Procurada pela coluna GENTE, a CazéTV não se manifestou até o momento.

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