Alex Escobar se manifesta após passar mal ao vivo e ser afastado da Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Horas depois de passar mal ao vivo durante o Encontro com Patrícia Poeta, nesta segunda-feira, 22, Alex Escobar usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e contou que decidiu se manifestar para evitar preocupações após o episódio. “Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem”, escreveu.

Alex explicou que teve dificuldade para falar durante o programa, mas disse que não apresentou outros sintomas. “Negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras”, relatou Escobar, afirmando ainda que está passando por uma bateria de exames para investigar o que aconteceu.

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“Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente, não tem jeito”, acrescentou.

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Durante o programa de Patrícia Poeta, o jornalista apareceu com a voz trêmula e dificuldade para se expressar, chegando a interromper a própria fala como se tivesse perdido o raciocínio. Após o momento de preocupação, a Globo informou que Alex passou mal por causa de um “pico de pressão” relacionado ao calor nos Estados Unidos.

O jornalista também minimizou o impacto do episódio e disse que já se sentia recuperado. “O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento para assistir a um jogo do America, fazer um Cafezinho, cantar um samba”, afirmou, além de pedir desculpas a Patrícia Poeta pelo “auê”.

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Após a situação, Fred Bruno abriu o Globo Esporte sem a presença do colega e explicou a ausência. “Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão”, declarou.

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