O boicote que Cristiano Ronaldo teria sofrido de jogadores na Copa

O ex-jogador francês Youri Djorkaeff criticou a seleção portuguesa por não explorar o talento de Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo. Segundo Djorkaeff, ele foi “boicotado” pelos próprios companheiros, já que Portugal deveria ter estruturado o time em torno de Ronaldo, mas não o fez.

“Se você leva o Cristiano Ronaldo, o time tem que jogar para o Cristiano Ronaldo, e isso não aconteceu de jeito nenhum. Deu para ver que ele foi boicotado pelo próprio time. Eles não o apoiaram, não o colocaram nas melhores condições. Todos nós o conhecemos. Ele sempre jogou da mesma maneira. O que eles (Portugal) esperavam, que o Cristiano mudasse de repente? Ou você não o convoca, ou não o coloca em campo. Mas se for para levá-lo, tem que construir o time em torno dele”, afirmou em entrevista à RMC.

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