Apagão na Globo: a única pergunta que apresentadores fazem na Copa

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A cobertura da Copa do Mundo pela TV Globo enfrenta uma crise profunda, indo além da audiência. O texto aponta a falta de criatividade de apresentadores e repórteres, que persistem em perguntas repetitivas sobre palpites, enquanto a CazéTV se destaca com uma abordagem mais dinâmica. Entenda os problemas da transmissão.

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A crise de audiência e falta de jogos na transmissão da Copa do Mundo pela TV Globo são apenas a ponta do iceberg que marca a tragédia da transmissão desse ano do Mundial. Além de vários problemas já indicados aqui pela coluna GENTE, não se deixa de registrar a falta de criatividade por parte dos apresentadores e alguns repórteres especiais da emissora carioca enviados aos Estados Unidos.

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Pode reparar. A maioria absoluta, quando quer entrevistar alguém, só sabe fazer a mesmíssima pergunta: “qual é o seu palpite para o jogo de hoje?”. Como se o telespectador estivesse curioso para saber a opinião de placar dos anônimos interrogados no meio da rua ou de famosos sentados no sofá de Patricia Poeta, agora de férias… Qual a utilidade disso? Nenhuma. Enquanto isso, a CazéTV surfa e faz graça por fora dos pitacos de placar.

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