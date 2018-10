Começa na sábado (20) a segunda edição do festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Até o dia 18 de novembro, os goianenses e turistas que visitarem a capital goiana terão a oportunidade de almoçar ou jantar em trinta restaurantes diferentes, pagando um valor fixo pela refeição completa em três etapas. No almoço, o combo de entrada, prato principal e sobremesa custará R$ 49,90; no jantar a refeição sairá a R$ 59,90 (serviço não incluso). Confira a lista completa com os endereços participantes:

1929 Trattoria Moderna – Jantar

Armazém do Churrasqueiro – Almoço

Assoluto – Jantar

Bartolomeu – Jantar

Bistrô Sofia – Jantar

Botequim Mercatto (Setor Eldorado) – Almoço e Jantar

Botequim Mercatto (Setor Bueno) – Almoço e Jantar

Botequim Mercatto (Jardim Goiás) – Almoço e Jantar

Esquina Mercatto – Almoço e Jantar

Casa Oliva – Almoço e Jantar

Confraria Das Republikahs – Almoço

Coralina – Almoço e Jantar

El Argentino – Almoço e Jantar

Ginza – Jantar

Grá Bistrô – Almoço

Íz Restaurante – Almoço

Kanpai – Almoço e Jantar

Kanpai Blue – Almoço e Jantar

Kozu – Jantar

L’Etoile D’Argent – Jantar

Parrilla – Almoço e Jantar

Le Petit Bistrot – Jantar

Rio Bahia – Almoço e Jantar

Terraço New York – Almoço e Jantar

Viela Gastronomia – Almoço e Jantar

Zoe Restaurante – Almoço e Jantar

Madalena Gastrobar – Jantar

Emporio Confrades – Almoço e Jantar

Quinta do Minho – Jantar

Caseratto – Jantar