O Zoe Restaurante está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Zoe Restaurante, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, no almoço os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Salada trufada – Mix de folhas, pera grelhada com especiarias, nozes, tomate, balsâmico ao perfume de trufas – Não contém glúten e lactose ou Mini burger bovino – Pão brioche com maionese de manjericão, picles de maxixe, tomate e queijo – Contém glúten e lactose

: Prato principal : Lombo de Pirarucu, molho de limão ao perfume de trufas brancas e mix de grãos – Não contém glúten e lactose ou Fraldinha cozida 24 horas, mousseline de banana, farofa do dia e rôti de pimentas de cheiro e biquinho – Contém glúten

: Sobremesa: Torta de caramelo, chocolate meio amargo e flor de sal – Contém glúten ou Carpaccio de maçã verde, caramelo salgado, cream cheese e praliné de castanhas – Contém lactose

Jantar

Entrada : Brandade de peixe branco gratinada – Não contém glúten e lactose

: Prato principal : Filé mignon ao molho de pecorino, vegetais tostados e salsa rústica de tomates levemente picante – Não contém glúten e lactose ou Moqueca de frutos do mar, acompanha arroz e farofa do dia – Não contém glúten e lactose.

: Sobremesa: Mousse de chocolate 70%, crumble salgado, coulis de acerola e tuille de chocolate – Contém lactose

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Zoe Restaurante. Avenida T-13, 1134, Setor Marista, 3636-4152.