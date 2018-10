1. viela_COXINHA DE RABADA zoom_out_map 1 /4 Entre as receitas selecionadas pelo Viela Gastronômica para o Menu Veja Comer & Beber está a coxinha de rabada, uma das entradas do cardápio (Divulgação/Divulgação)

O Viela Gastronômica está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Viela Gastronômica, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, no almoço os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço e jantar (de 22/10 a 03/11)

Entrada : Salada caesar: mix de folhas, molho de abacate, frango grelhado, lascas de parmesão e nozes tostadas ou Coxinha de rabada com massa de mandioca, servida com maionese de leite ou Steak tartare: carne picada na ponta da faca e chips de batata-baroa

: Salada caesar: mix de folhas, molho de abacate, frango grelhado, lascas de parmesão e nozes tostadas ou Coxinha de rabada com massa de mandioca, servida com maionese de leite ou Steak tartare: carne picada na ponta da faca e chips de batata-baroa Prato principal : Vegetariano: arroz integral, estrogonofe de cogumelos e palha de batata-doce ou Parmigiana: massa fresca, bife de alcatra à milanesa, molho pomodoro e mussarela de búfala ou Pesce del giorno: peixe do dia grelhado com molho de moqueca, legumes frescos, farofa de dendê e chips de banana-verde.

Sobremesa: Churros com doce de leite cremoso e ganache de chocolate ou Toalha felpuda: bolo gelado de coco ou Abacaxi grelhado com raspas de limão, mel, flor de sal e sorvete de coco zero açúcar.

Almoço e jantar (de 05 a 18/11)

Entrada : Salada de abobrinha marinada com mix de folhas, rúcula, tomate assado e molho de coalhada seca ou Bolinho cremoso de galinha caipira com aioli de cúrcuma ou Míni burguer de salmão no brioche tostado com maionese de dill

: Prato principal : Vegetariano: Gnocchi de batata, molho pomodoro, mussarela de búfala bolinha e manjericão frito ou Picadinho de filé-mignon com arroz branco, farofa de alho, ovo perfeito e tartare de banana ou Pesce del giorno: peixe do dia grelhado, molho de limão e salada de arroz vermelho

Sobremesa: Budino: pudim de queijo fresco com calda de goiabada ou Bolo de aipim cremoso, espuma de doce de leite e sorvete de coco ou Macedônia: mamão cortado em cubos, sorvete de iogurte zero açúcar, crumble e mel

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Viela Gastronomia. Rua 136-D, 91, Setor Sul 3541-3263. Almoço: seg. a sáb. 11h30/15h. Jantar: apenas às terça-feiras 19h30/23h.