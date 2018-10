O Grá Bistrô está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Grá Bistrô, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Croque madame: presunto royal, gruyère, duxelle de cogumelos com trufa negra, ovo de codorna ou Du jour: folhas frescas do dia, brie brûlée, tomate cereja, ervilha torta, pupunha, amêndoas, vinagrete de mel

: Croque madame: presunto royal, gruyère, duxelle de cogumelos com trufa negra, ovo de codorna Prato principal : Peixe do dia sautée, vegetais tostados, beurre blanc de castanhas brasileiras ou Cassoulet: Pato confit, feijão branco, paio, linguiça de costela, supremos de laranja, farinha de rosca, arroz pilaf

: Sobremesa: Tarte tartin, sorvete de baunilha, caramelo de especiarias ou Tartar de frutas, mousseline de chocolate 70%, merengue, farofa de especiarias

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Grá Bistrô. Avenida Mutirão, Número 2561, Setor Marista. Somente no almoço de sábado (nos dias 20 e 27/10; 03, 10 e 17/11): 12h/16h.