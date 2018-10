O Íz Restaurante está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Íz Restaurante, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Salada Íz – Mix de folhas, Grana Padano, tomate cereja, tangerina, croutons de pão de figo com baru, molho Caesar country ou Croqueta de língua de boi, emulsão de alho assado e pimenta cumari

: Prato principal : Arroz de moqueca de pescada, mexilhões na manteiga de ervas, limão china ou Brisket Angus 48h, polenta cremosa, cebola roxa assada, couve marinada com maçã verde

: Arroz de moqueca de pescada, mexilhões na manteiga de ervas, limão china Sobremesa: Crème brülée, levemente aromatizado com cumaru ou Mousse de banana da terra, farofa de chocolate com café, gelato de amêndoas

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Íz Restaurante. Rua 1129 N 146, Qd. 237, 3092-5177. Somente no jantar de segunda-feira (nos dias 22 e 29/10; 05 e 12/11): 19h30/23h30.