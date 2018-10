O Kozu está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Kozu, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Guioza de carne suína frito (três unidades) ou Temaki de saint peter, atum ou salmão ou Sunomono: salada de pepino temperada

: Prato principal : Combinado com: dois sashimis de salmão, dois sashimis de atum, dois sashimis de saint peter, dois uramaki de salmão skin, dois niguiris de saint peter, um niguiri de atum, um niguiri de salmão trufado ou Tirashi: bowl de arroz de sushi temperado coberto por seis sashimis de saint peter, três sashimis de atum, três sashimis de salmão trufado e dois sashimis de kani ou Yakisoba (de vegetais, de carne ou de frango)

: Sobremesa: Torta alemã ou fruta do dia.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Kozu. Alameda Ricardo Paranhos, Loja 05, Quadra 229, Lote 18, Setor Marista, 3911-2211. Apenas no jantar de segunda-feira.