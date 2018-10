A 1929 Trattoria Moderna está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na 1929 Trattoria Moderna, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Salada da casa – mix de folhas, beterraba assada no sal grosso, lascas de pecorino, avelãs, tomate cereja, pesto genovese ou Crostini de brie, ciabatta, compota de pimentões, emulsão de bacon, ciboulette

: Prato principal : Ravioli de mozzarella de búfala, pomodoro fresco, ervas fritas, farelo de pão queimado ou Filé alla milanese, risoto de cogumelos selvagens, perfume de trufas brancas

: Sobremesa: Panna cotta, compota de damascos e limoncello, azeite de manjericão, sorbet de amora ou Mousse de Nutella, gelato de baunilha, crocante de cardamomo, laranja

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink.

Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

1929 Trattoria Moderna. Alameda Ricardo Paranhos, 955, Setor Marista, 99278-6700. Somente no jantar de segunda-feira (dias 22 e 29/10; 05 e 12/11): 19h30/23h30.