O Empório Confrades está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Empório Confrades, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, no jantar os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Salada tropical: mix de folhas verdes, frutas da estação, tomate-cereja, parmesão ralado, regados com molho cítrico à base de mostarda

: Prato principal : Polpettone napolitano: rolete de fraldinha defumada artesanal empanado na farinha panko, com molho pomodoro e parmesão sobre purê rústico de batata

: Polpettone napolitano: rolete de fraldinha defumada artesanal empanado na farinha panko, com molho pomodoro e parmesão Sobremesa: Pudim de leite condensado, calda de caramelo e hortelã.

Jantar

Entrada : Carpaccio de carne com molho à base de mostarda, alcaparras e mel, rúcula triturada e foccacia artesanal

: Prato principal : Filet di Modena: medalhão de filé-mignon grelhado na manteiga de ervas, com redução de vinho e guarnição de fettuccine ao molho pesto

: Sobremesa: Abacaxi tropical: fatias flambadas no conhaque e especiarias mais suco de laranja e acompanhadas de sorvete de creme e farofa de gengibre

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto no valor do Menu. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários e outros detalhes da promoção.

Empório Confrades. Qd. 04, Lt. 03, nº, Av. Eng. Eurico Viana, 92, Alto da Glória, 3931 0885. Segunda a sábado: 12h/15h (almoço) e 19h/23h (jantar).