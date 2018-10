O Armazém do Churrasqueiro está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Armazém do Churrasqueiro, entre os dias 20 de outubro a 18 de novembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Míni tostadas de pão de fermentação natural na brasa com creme de parmesão, tomatinhos sweet grape confitados e manjericão

: Míni tostadas de pão de fermentação natural na brasa com creme de parmesão, tomatinhos sweet grape confitados e manjericão Prato principal : Fraldinha na brasa com perfume de alecrim, arroz crocante de baru e feijão-tropeiro.

: Fraldinha na brasa com perfume de alecrim, arroz crocante de baru e feijão-tropeiro. Sobremesa: Pudim de leite com baunilha e coco

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto

no valor do Menu. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários e outros detalhes da promoção.

Armazém do Churrasqueiro. Rua 15, 2174, Setor Marista, 3245-2085. Segunda a sexta-feira: 11h30/16h