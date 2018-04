Gleici, do BBB, toma bronca do Detran

Gleici Damasceno, campeã que levou R$ 1,5 milhão no BBB 18, é a mais nova pessoa pública a tomar um puxão de orelha do Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro. Ela apareceu em uma fotografia andando no banco de trás sem cinto de segurança ao lado de outros ex-BBBs nesta sexta.

A caminho do Complexo do Alemão! Gleici, Wagner e Viegas estão indo, a convite do Rene, conhecer projetos sociais e culturais que existem na nossa favela. #GleignerVozDasComunidades pic.twitter.com/tbY0FxwpQ8 — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) April 27, 2018

No Twitter, então, o Detran voltou a usar flagrantes de infrações de famosos para divulgar mensagens de conscientização:

Oi pessoal, sabemos que a vida de vocês anda uma loucura depois do BBB. Mas isso não é desculpa para se colocar em uma situação de risco. O uso do cinto é obrigatório tanto para o condutor quanto para os passageiros, inclusive no banco traseiro. Fada que é fada é prudente! 😘😉❤ — Detran-RJ (@DetranRJ) April 27, 2018

Gleici logo respondeu à bronca:

O @DetranRJ me deu uma bronca. 🤭 Não sigam meu exemplo pelo o amor de Deus! #BBB18 #RedeBBB pic.twitter.com/FmU9U1Dj9e — Gleici Damasceno 🐜 (@OficialGleiceD) April 28, 2018

Por fim, o Detran aproveitou para falar sobre o Maio Amarelo, campanha para chamar atenção sobre índice de mortes e feridos no trânsito:

Oi, fada! Damos bronca, mas é sempre pensando na segurança de todo motorista, passageiro, pedestre e ciclista do RJ.

Ah, na terça começa o Maio Amarelo, mês de conscientização para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo😉 — Detran-RJ (@DetranRJ) April 28, 2018

Segundo o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, andar sem cinto de segurança — seja passageiro ou condutor — é infração grave com penalidade de cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23.

Não é a primeira vez que o Detran do Rio interage com famosos no Twitter. Em dezembro, o órgão elogiou Anitta por usar capacete no clipe de ‘Vai Malandra’. Um mês antes, chamou atenção de Luciano Huck por dispensar a proteção. O Detran de São Paulo também recorre à inteligente estratégia de comunicação: já deu bronca em Cleo Pires e Rodrigo Hilbert.