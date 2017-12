Luciano Huck leva bronca do Detran por não usar capacete

O apresentador Luciano Huck levou uma bronca depois de postar um vídeo em seu Instagram em que estava de carona em uma motocicleta sem utilizar capacete.

No campo de comentários, a conta do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) adverte o apresentador: “a causa é nobre, mas andar por aí sem capacete coloca a sua vida em risco. O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Cuidado Luciano.”

O vídeo foi gravado em Bacuri, no Maranhão. O post tem mais de 250 mil visualizações.