Detran-RJ elogia Anitta por capacete na garupa em ‘Vai Malandra’

Depois de puxar a orelha de Luciano Huck por publicar vídeo na garupa de uma moto sem capacete, o Detran do Rio de Janeiro elogiou Anitta por servir de bom exemplo. Nesta segunda-feira, o Twitter do órgão de trânsito publicou um trecho do recém-lançado clipe Vai Malandra e deu os parabéns: “Malandra que é malandra só vai de capacete”.

Logo no início do vídeo, a cantora pega carona com um dos populares moto-táxis e sobe o Morro do Vidigal. Ela não se esquece do assessório e o gif mostra o fim da chegada, quando Anitta retira o elmo cor-de-rosa, que combina com sua jaqueta, e o devolve ao condutor. O Detran ainda usou a hashtag #SejaEssaPessoa.

Neste sábado, o Detran-RJ havia se manifestado no campo dos comentários em uma postagem de Luciano Huck no Instagram pelo mesmo motivo. Mas, ao contrário da artista, o apresentador arriscou sua segurança e sua habilitação. “Andar por aí sem capacete coloca a sua vida em risco”, escreveu o órgão. “O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Cuidado Luciano”. A hashtag era #NaoSejaEssaPessoa.