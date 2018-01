Atriz recebe críticas por furar protesto do Globo de Ouro

A atriz Blanca Blanco chamou atenção durante a cerimônia de entrega do Globo de Ouro, que aconteceu neste domingo em Los Angeles. A americana foi uma das únicas mulheres da noite a não comparecer ao evento usando uma roupa preta — look utilizado por personalidades como Meryl Streep, Emma Watson e Angelina Jolie em protesto contra os casos de assédio sexual em Hollywood.

Nas redes sociais, Blanca tem recebido críticas pelo vestido vermelho com decote e fenda exibido na última noite. “Ela pode estar linda, mas continua extremamente desrespeitosa. Qual é a dificuldade em apoiar uma causa justa pelas mulheres, só porque você quer atenção para si mesma!”, comentou um usuário do Instagram na foto da atriz. “Obrigado por não apoiar todas as mulheres do mundo”, escreveu outra usuária com emoticons de reprovação.

Arriving @goldenglobes A post shared by Blanca Blanco (@blancablancoactress) on Jan 7, 2018 at 2:43pm PST

Em um texto ao site americano The Wrap, Blanca afirmou que gosta de vermelho, mas isso não significa que não apoia o movimento Time’s Up, um fundo criado por mais de trezentas profissionais de Hollywood para defender vítimas de assédio. “Eu aplaudo e apoio as atrizes corajosas que continuam a quebrar esse círculo de abuso através das suas ações e escolhas de moda. Isso é um dos fatores que estão levando as mulheres a um lugar seguro no mudo da atuação”, defendeu.

Essa não é a primeira vez em que Blanca Blanco fez uma escolha ousada para o tapete vermelho. No Oscar de 2017, a atriz escolheu um vestido com uma fenda bem longa que mostrou suas partes íntimas para os fotógrafos. Blanca ainda não foi a única a não usar preto na premiação deste domingo. A modelo alemã Barbara Meier e a indiana Meher Tatna, presidente da associação que organiza o evento, também fugiram da cor padrão da noite.