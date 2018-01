Globo de Ouro 2018 começa com tapete de luto em protesto

Como prometido, as celebridades que chegaram ao tapete vermelho do Globo de Ouro 2018 elegeram o preto como cor principal de seus looks. Meryl Streep foi uma das primeiras a chegar ao evento com um vestido preto, seguida por Debra Messing, da série Will & Grace, Rachel Brosnahan, indicada pela série The Marvelous Mrs. Maisel, e a cantora Kelly Clarkson.

“Estou de preto para agradecer e honrar todas as pessoas que vieram à frente e falaram sobre assédio”, disse Debra. “Também tem a ver com outros temas, como a luta por diversidade e salários iguais. Isso pode mudar manhã. Temos que nos unir e lutar para ter os mesmos direitos.” A atriz ainda mandou uma mensagem ao canal E!, que a entrevistava no tapete vermelho. “Sei que as mulheres ganham menos que os homens na emissora, fiquei chocada”, disse. O canal, aliás, nome tradicional em premiações, mudou a abordagem e não perguntou às mulheres qual grife elas usavam na noite. “Hoje vamos perguntar por que elegeu o preto como a cor do look.”

Meryl Strepp chegou acompanhada de Ai-jen Poo, diretora da National Domestic Workers Alliance, que atua em prol dos direitos dos trabalhadores domésticos, que tem desempenhado um importante papel contra abusos. “O assédio está em todas as partes, não só na indústria do cinema e queremos mudar isso. Nos sentimos mais responsáveis”.

Os homens também vestiram a cor em prol da manifestação, assim como o elenco infanto-juvenil da popular série Stranger Things, que ainda lançou mão de um broche em prol do movimento Time’s Up.