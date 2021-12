Turnê dos Rolling Stones é a mais lucrativa de 2021

Para o mercado de entretenimento, o ano de 2021 teve o sabor do alívio trazido pela vacinação contra a Covid-19, mas, ainda assim, o período passou longe do normal em razão da pandemia. Para os Rolling Stones, em particular, as dificuldades vieram acrescidas de um fato trágico: a morte de Charlie Watts, lendário baterista da banda, em agosto passado, aos 80 anos. Watts já vinha enfrentando problemas de saúde e desfalcaria os shows da turnê No Filter – única vez que isso ocorreria desde 1963. Apesar dos pesares, os Stones fecham 2021 com uma notícia para lá de positiva: No Filter tornou-se a turnê mais lucrativa de 2021.

De acordo com a revista Pollstar, mesmo com os problemas, os Rolling Stones fizeram doze shows em onze cidades – e o resultado foi estrondoso: um faturamento de 115,5 milhões de dólares (cerca de 659,5 milhões de reais na cotação atual). Com mais de meio milhão de ingressos vendidos por um valor médio de 223 dólares, os Stones conseguiram levar a cada show cerca de 40 000 espectadores.

Dentre as turnês mais bem-sucedidas do ano, a banda de Mick Jagger e companhia é seguida pelo cantor pop Harry Styles, que ocupa o segundo lugar do pódio, com faturamento de 86,7 milhões de dólares (495 milhões de reais), e pela turnê que reuniu as bandas Green Day, Fall Out Boy e Weezer em terceiro lugar, abocanhando 67,3 milhões de dólares (384,2 milhões de reais).