Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morre aos 80 anos

O baterista Charlie Watts, dos Rolling Stones, morreu nesta terça-feira, 24, aos 80 anos, de causa ainda não revelada. Ele estava cercado pela família, em um hospital de Londres, na Inglaterra. A informação foi confirmada em nota pelo agente do artista, Bernard Doherty. “Charlie era um querido marido, pai e avô e, também como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. Pedimos gentilmente que a privacidade de sua família, membros da banda e amigos próximos seja respeitada neste momento difícil”, escreveu Doherty. Em 2004, Watts havia sido diagnosticado com câncer na garganta, mas se recuperou. No início deste mês, ele anunciou que desfalcaria os shows turnê americana No Filter para se recuperar de uma cirurgia não revelada. Esta seria a primeira vez que ele não compareceria a um show da banda desde que entrou para os Stones, em 1963. “Pela primeira vez, meu compasso saiu um pouco errado”, brincou o músico em comunicado oficial.

