‘The Crown’: o mal-estar em torno da nova temporada após morte da rainha

A menos de um mês da estreia da quinta temporada de The Crown, na Netflix, a gigante do streaming enfrenta um mal-estar em torno da série após a morte da Rainha Elizabeth II este ano. A produção, que acompanha a história da monarca desde o momento de sua coroação, deve abordar, nos novos episódios, períodos bem conturbados para a família real britânica, em especial Elizabeth — desde o divórcio dos filhos até a morte da princesa Diana.

No final de semana anterior, a Netflix foi criticada pelo ex-primeiro-ministro britânico John Major durante entrevista ao jornal britânico The Mail on Sunday. Major descreveu uma cena que será exibida na temporada como “uma bobagem maliciosa”. O momento em questão mostra um suposto plano combinado entre ele e Charles para fazer a rainha Elizabeth II abdicar do trono em prol do filho. A situação, inclusive, junto de outras visões negativas de The Crown sobre a realeza, fizeram com que a Netflix adiasse para o próximo ano a estreia de uma série documental feita em parceria com Harry e Meghan Markle e que seria lançada em dezembro, reportou o Deadline.

Em entrevista ao Times, Jonathan Dimbleby — célebre apresentador britânico e amigo pessoal do rei Charles III — disse que “não tem paciência para esse tipo de lixo”, referindo-se a The Crown. Outra preocupação expressada por uma das biógrafas do novo monarca, Sally Bedell Smith, é de que as imprecisões ficarão mais significativas agora que Charles assumiu o lugar da mãe. “A série se tornou um trem desgovernado. Mas acho importante chamar a atenção para grandes descaracterizações e invenções. As consequências das imprecisões são maiores agora que ele é o monarca.” Entre os assuntos a serem explorados na nova temporada está o momento caótico do divórcio de Charles e Diana, com uma rainha Elizabeth angustiada, mas incapaz de ajudar diante do casamento do filho em completa ruína.

Assim como o Palácio de Buckingham, a Netflix também está tratando qualquer assunto que envolva The Crown com o máximo cuidado possível. Uma das produções mais populares da gigante do streaming, a série precisa manter o interesse do público e, principalmente, não fazer com que os britânicos torçam o nariz. A quinta temporada – estrelada agora por Imelda Staunton, que viverá a rainha Elizabeth II, e que traz Elizabeth Debicki como a princesa Diana e Dominic West como o príncipe Charles – estreia em 9 de novembro.