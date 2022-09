O impacto da morte de Elizabeth II na audiência de ‘The Crown’

Após a morte da Rainha Elizabeth II no dia 8 de setembro, a Netflix viu o interesse do público pela história da monarca mais longeva da Inglaterra renascer. The Crown, produção que acompanha o reinado de Elizabeth II e os conflitos da família real britânica, teve um aumento de audiência, reportou a revista americana Variety. Segundo dados da Whip Media, entre os dias 9 e 11 de setembro (sexta a domingo), o programa da gigante do streaming teve, no Reino Unido, aumento de mais de 800% em sua audiência comparado ao mesmo período da semana anterior.

A curiosidade do público acerca da figura da rainha não aumentou apenas na Inglaterra. Nos Estados Unidos, a audiência de The Crown praticamente quadruplicou de sexta a domingo em comparação aos mesmos dias da semana anterior; e na França as visualizações triplicaram. Em todo o mundo, a audiência da série aumentou quase quatro vezes no final de semana após da morte de Elizabeth II em comparação ao final de semana anterior. As informações são baseadas nos dados do TV Time, aplicativo de rastreamento de TV e filmes da Whip Media, que conta com mais 22 milhões de usuários.

Uma das séries mais populares da Netflix, The Crown acompanha o reinado de Elizabeth II começando no final dos anos 1940, quando ela ainda não era rainha. Claire Foy e Olivia Colman já interpretaram a monarca na produção e receberam, ambas, o Emmy pelo papel. A próxima atriz que enfrentará o desafio na série sera Imelda Stauton na 5ª temporada, com estreia prevista para novembro. A 6ª e última temporada, atualmente sendo rodada, deve localizar a história no começo dos anos 2000 e, segundo a Netflix, teve sua produção pausada em luto por Elizabeth II.