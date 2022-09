‘The Crown’ interrompe filmagens em respeito à rainha

A morte da Rainha Elizabeth II na última quinta-feira, 8, comoveu o mundo e deixou os fãs de The Crown curiosos para saber como se dará o desfecho da série da Netflix. Em respeito à monarca, as filmagens da sexta temporada foram interrompidas nesta sexta-feira, e o mesmo acontecerá no dia do funeral. Embora nenhum comunicado oficial tenha sido divulgado pela plataforma, a revista americana Variety afirma que, de acordo com fontes próximas ao criador da série, Peter Morgan, a produção será finalizada após a sexta temporada.

A quinta temporada será lançada em novembro deste ano. Em comunicado à imprensa, Morgan disse: “The Crown é uma carta de amor para ela e não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito. Espero que paremos de filmar por respeito também.”

Iniciada em 2016, a série acompanha o reinado da Rainha Elizabeth e os escândalos da família real ao longo dos anos. A quinta temporada cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, com foco em Charles e Diana. Já a sexta temporada deve avançar até a morte da princesa Diana e sua repercussão no início dos anos 2000. Na semana passada, a Netflix anunciou os atores que viverão o príncipe William e Kate Middleton na possivelmente última fase de The Crown.