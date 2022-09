Netflix escolhe atores que viverão William e Kate em ‘The Crown’

A Netflix divulgou os nomes dos atores quem darão vida a Príncipe William e Kate Middleton na sexta temporada de The Crown. De acordo com o Deadline, William será interpretado por dois atores: Rufus Kampa vive o príncipe no início da adolescência, enquanto Ed McVey é a versão jovem-adulta do herdeiro do torno. Já o papel de Kate ficou com a atriz Meg Bellamy. Os garotos vieram do teatro e Meg do cinema, e os três são estreantes na televisão.

Versão mais jovem de William, Kampa aparecerá em episódios que cobrem a reação da família real britânica à trágica morte da princesa Diana, em agosto de 1997. Já McVey entra na história para retratar o início do namoro de William e Kate, que se conheceram enquanto estudavam História da Arte na Universidade de St Andrews, na Escócia. É aí também que a jovem Meg inicia sua participação na história.

A quinta temporada de The Crown será lançada na Netflix em novembro, e deve cobrir os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a morte de Diana. A sexta ainda não tem previsão de estreia, e começa a produção no final do ano.

A julgar pelo elenco, a fase deve acompanhar o período entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. A época foi tumultuada para a família real, com a popularidade despencando após a morte de Diana e os jovens príncipes (especialmente Harry) se envolvendo em escândalos na adolescência.

Confira comparação com os personagens reais: