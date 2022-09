O suspense sobre como ‘The Crown’ tratará morte da rainha Elizabeth II

Quem acompanha The Crown deve estar se perguntando o que acontecerá com a série com a morte da rainha Elizabeth II, já que a produção acompanha a vida da monarca desde sua coroação. Ainda não se sabe qual rumo a série tomará, mas os produtores garantem que estavam preparados para a eventual morte da rainha.

Uma fonte ligada à produção do seriado informou ao jornal The New York Post que a equipe da série tem sua própria versão da “Operação Ponte de Londres”. Criada pelo governo britânico na década de 1960, a operação desenvolveu um sistema de comunicação e protocolos para a morte da rainha, incluindo as pessoas que deveriam ser avisadas e orientações sobre como proceder diante da morte da monarca. Os produtores, portanto, assim como o governo britânico, já tem planos sobre como lidar com o falecimento.

Lançada em 2016, a série acompanha o reinado da Rainha Elizabeth e os escândalos da família real ao longo dos anos. A quinta temporada, que estreia em novembro desse ano, cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, com focos em Charles e Diana. A sexta e possivelmente última temporada deverá avançar para o inicio dos anos 2000, e Morgan chegou a revelar que era possível que a série não chegasse até aos dias atuais — portanto, a morte não alteraria o destino da série.

Oficialmente, ninguém ligado ao projeto se pronunciou sobre o caso.

