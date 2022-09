De Ozzy a Elton John, famosos reagem à morte da rainha Elizabeth II

Após a morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, diversos famosos foram às redes sociais homenagear a monarca e lamentar sua partida. Confira a seguir algumas reações:

Ozzy Osbourne

Vocalista da banda de heavy mettal Black Sabbath, Ozzy compartilhou uma foto da rainha ainda jovem em seu Instagram. “Lamento com meu país o falecimento da nossa maior rainha. Com o coração pesado, digo que é devastador pensar na Inglaterra sem a rainha Elizabeth II”, escreveu na legenda.

Mick Jagger

O vocalista do Rolling Stones usou uma foto da Rainha coroada para lamentar sua partida. “Por toda a minha vida, Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II sempre esteve lá. Na minha infância, lembro-me de assistir aos destaques do casamento dela na TV. Lembro-me dela como uma bela jovem, e como uma amada avó da nação. Minhas mais profundas condolências estão com a família real”, escreveu.

Jason Isaacs

Intérprete de Lucius Malfoy na saga Harry Potter, o inglês usou o Twitter para lamentar a morte da monarca. Politizado, opinou sobre a monarquia não fazer mais sentido no mundo moderno, mas reiterou a importância da rainha para o Reino Unido. “Adeus sua majestade. Nada sobre a família real faz sentido no mundo moderno e, no entanto, essa rainha, nossa rainha, sentou-se no topo de nossa Constituição não escrita e impediu que nosso país se fragmentasse completamente: era seu governo, seu exército e ela era nossa fada madrinha. Boa Sorte, vá com Deus”, escreveu. “Nunca fez sentido ter uma rainha e, no entanto, ela, Elizabeth, de alguma forma, superou todo o debate em torno de privilégios ou controvérsias políticas com uma vida dedicada ao serviço público e ao dever”, continuou.

Farewell your majesty. Nothing about the royal family makes sense in the modern world and yet this queen, our queen, sat atop our unwritten constitution and stopped our country from fragmenting completely: it was her government, her army and she was our fairy godmother. God speed — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 8, 2022

Elton John

Elton John relembrou que a Rainha fez parte da sua vida desde a infância, e descreveu a monarca como uma presença inspiradora. “Juntamente com o resto da nação, estou profundamente triste ao ouvir a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth”, disse em um comunicado. “Ela era uma presença inspiradora para quem estava por perto e liderou o país em alguns de nossos momentos mais sombrios com graça, decência e um carinho genuíno. A rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida desde a infância até hoje, e sentirei muito a falta dela”, finalizou.

Janet Jackson

Americana, Janet compartilhou uma foto ao lado da rainha no Instagram e foi concisa. “Descanse em paz, Rainha”, escreveu ela.

