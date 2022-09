As músicas que faziam a cabeça da Rainha Elizabeth II

Monarca mais longeva da história da Inglaterra, Elizabeth II, morta aos 96 anos nesta quinta-feira, 8, despertava fascínio em todo o mundo ao personificar a pompa e circunstância da realeza britânica. Mas a rainha tinha seu lado mundano – e como. No documentário Our Queen: 90 Musical Years, transmitido em 2016 pela BBC Radio 2, pessoas próximas comentaram sobre o gosto musical da monarca. “A rainha adora teatro musical, como Showboat, Oklahoma! e Annie Get Your Gun“, disse sua prima, Lady Elizabeth Anson. O documentário ainda revelou as músicas preferidas de Elizabeth II através de uma playlist temática. Além dos musicais, a lista inclue The White Cliffs Of Dover, de Vera Lynn, e Cheek to Cheek, de Fred Astaire.

Confira a lista completa:

Oklahoma!, de Howard Keel

Anything You Can Do (Annie Get Your Gun), de Dolores Gray and Bill Johnson

Sing, de Gary Barlow and the Commonwealth Band featuring the Military Wives

Cheek to Cheek, de Fred Astaire

The White Cliffs Of Dover, de Vera Lynn

Leaning on a Lamp-post, de George Formby

Praise, My Soul, The King Of Heaven (hino)

The Lord is My Shepherd (i=hino)

Lester Lanin Medley

Regimental March Milanollo