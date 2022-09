A mágoa de Meghan Markle com a rainha Elizabeth que fez Harry viajar só

Durante a corrida da família real para a despedida da rainha Elizabeth II, morta aos 96 anos nesta quinta-feira, 8, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, viajaram separados para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca faleceu. A princípio, o casal viajaria junto para a reunião de família – entretanto, a ex-atriz preferiu ir depois do marido. A atitude fez ressurgirem especulações sobre a mágoa carregada por Meghan com a rainha, com quem ela não se deu bem em vida.

Em 2020, Harry e Meghan se afastaram das atividades reais. Em uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, o irmão do príncipe William e a antiga estrela da série Suits revelaram ter enfrentado episódios racistas dentro da realeza. Meghan, filha de mãe negra e pai branco, foi a primeira mestiça e afrodescendente a compor o alto escalão da realeza britânica. A duquesa de Sussex declarou que o fato de o filho do casal, Archie, ser mestiço foi pretexto para que ele não tivesse título de príncipe, e a proteção de agentes de segurança que acompanha o título. Além disso, segundo a então artista, houve uma preocupação com “quão escura” seria a pele de Archie. Durante a entrevista, a duquesa também disse que “não queria mais estar viva” e que havia pensado em suicídio por conta do assédio da mídia e da vida no palácio. Ela disse que pediu ajuda da “instituição”, que lhe foi negada. Enquanto isso, Harry criticou seu pai, dizendo que se sentiu “decepcionado” por Charles e acusando-o de não atender seus telefonemas.

Quase dois dias depois após a bombástica entrevista do casal, o Palácio de Buckingham quebrou o silêncio com uma declaração em nome da rainha Elizabeth II, afirmando que as questões levantadas eram preocupantes e entristecedoras, “particularmente as de raça”. “Toda a família está triste ao saber o quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas serão levadas muito a sério e tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos”, dizia o comunicado.

Em maio deste ano, o casal ficou de fora da celebração do Jubileu de Platina da rainha, que comemorou então seu 70º ano no trono.