Trailer de ‘The Crown 5’ promete temporada repleta de escândalos

Atualizado em 20 out 2022, 11h50 - Publicado em 20 out 2022, 11h48

Por Amanda Capuano Atualizado em 20 out 2022, 11h50 - Publicado em 20 out 2022, 11h48

A quinta temporada de The Crown, que estreia na Netflix no dia 9 de novembro, acaba de ter o primeiro trailer divulgado, e promete episódios incendiários. O vídeo de dois minutos e meio é focado nas polêmicas que devem monopolizar a temporada, como o divórcio de Charles e Diana, a crise na imagem da realeza e, é claro, a morte de Lady Di. Outro acontecimento marcante mostrado no vídeo é o incêndio que consumiu o Castelo de Windsor em novembro de 1992.

Situada na década de 1990, a nova fase da produção cobre um período particularmente difícil para a realeza britânica, que se viu em meio a diversos escândalos, como os divórcio atribulados dos três filhos de Elizabeth II e a entrevista polêmica de Diana para a BBC em 1995, dois anos antes de sua morte. Assim como na temporada anterior, o trailer indica que a produção deve dar atenção especial ao sofrimento de Lady Di em seus últimos anos de vida, incluindo tentativas de silenciamento por parte da realeza.

A menos de um mês da estreia, a Netflix enfrenta um mal-estar após a morte da rainha Elizabeth II, já que a produção acompanhará o período mais conturbado da monarca enquanto o Reino Unido ainda está de luto por sua perda. Essa semana, inclusive, Dame Judi Dench, vencedora do Oscar e uma das atrizes mais ilustres do país, acusou a produção de “sensacionalismo grosseiro” e disse que a série sobre a família real é “cruelmente injusta”.

A nova fase terá Elizabeth Debick como Diana, Dominic West como príncipe Charles, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Imelda Staunton como a rainha Elizabeth II. O trailer

Confira o trailer: