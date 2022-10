Diana e Elizabeth II estrelam fotos do novo elenco de ‘The Crown’

14 out 2022, 12h31

Por Amanda Capuano 14 out 2022, 12h31

A Netflix liberou nesta sexta-feira, 14, imagens inéditas da quinta temporada de The Crown, que chega à plataforma no dia 9 de novembro. As imagens mostram o elenco da nova fase da produção, que terá Elizabeth Debick como princesa Diana, Dominic West como príncipe Charles, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Imelda Staunton como a rainha Elizabeth II.

Lançada em 2016, a série acompanha o reinado da rainha Elizabeth II e os escândalos da família real ao longo dos anos. A quinta temporada cobrirá os acontecimentos dos anos 1990, com foco em Charles e Diana. A sexta e possivelmente última temporada deverá avançar para o início dos anos 2000.

Confira as imagens: