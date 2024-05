Entenda a disputa entre criador de ‘The Chosen’ e plataforma de streaming

Sucesso mundial, a série cristã The Chosen – Os Escolhidos anunciou essa semana o fim de seu contrato com o serviço de streaming Angel Studios. A decisão veio após uma longa batalha jurídica entre o criador da trama, Dallas Jenkins, e a plataforma, parceira original do seriado. Em um comunicado, o CEO da Angel Studios, Neal Harmon, disse que irá recorrer da decisão judicial que encerrou a parceria. “Nossas longas horas de trabalho árduo nos últimos oito anos ajudaram a série a se tornar o sucesso mundial que é hoje. Infelizmente, The Chosen optou por rescindir seu contrato conosco. Esperamos que um dia o acordo seja restaurado”, declarou ele.

Em um vídeo publicado no YouTube na quarta-feira, 29, Jenkins explica que firmou uma sociedade com a Angel Studios há anos, quando a série ainda estava em desenvolvimento. A empresa financiou a produção com dinheiro obtido através de uma vaquinha on-line e lançou o programa em seu aplicativo.

O criador, no entanto, alega que a parceria se tornou insustentável à medida que o seriado cresceu. “Trabalhar com a Angel significou que eu tinha total controle criativo e propriedade, o que foi incrível. A dura notícia é que fomos responsáveis ​​por muito mais do que qualquer um de nós esperávamos para que esse programa sobrevivesse”, diz Jenkins. De acordo com o cineasta, apenas 40% do valor arrecadado na vaquinha era destinado à produção de The Chosen, enquanto o restante ia para o marketing da série e para a Angel Studios. A empresa nega a acusação e defende que o lucro era dividido igualmente.

Iniciada em 2019, The Chosen criou sua própria plataforma de streaming, onde exibe até hoje o programa de forma gratuita, legendado e dublado, antes de chegar na casa de gigantes como o SBT e até a Netflix. Não bastasse o sucesso como série de TV, seus criadores adotaram uma estratégia surpreendente: em sua quarta temporada, The Chosen vem sendo exibida antes no cinema. Atualmente, os episódios 7 e 8 estão em cartaz nas salas de exibição. A temporada completa será disponibilizada no streaming na sequência.

