Tony Ramos revela pensamento curioso durante internação na UTI

Depois de passar por duas cirurgias no cérebro, Tony Ramos deu uma entrevista ao Fantástico nesse domingo, 26, em sua casa. Emocionado, o ator disse que está se recuperando bem, e revelou uma passagem curiosa de sua internação: enquanto falava sobre a peça O Que Só Sabemos Juntos, que estreou recentemente ao lado de Denise Fraga, Tony disse que a apresentação é um espetáculo de sua vida, e que lembrou de suas falas durante a internação na UTI. “Eu comecei, em silêncio, a repetir a peça de teatro, e repetir sem errar uma vírgula. Eu fiquei feliz e falei ‘epa’, eu fiz inteira”, relembrou ele.

Aos 75 anos, Tony passou mal no último dia 16, e foi levado às pressas ao hospital, já em um estado de coma superficial. Lá, descobriu um hematoma subdural crônico, que pode se formar ao longo dos meses após uma batida na cabeça, mesmo que sutil. No caso de Tony, o hematoma ocupava todo o lado esquerdo da área entre o cérebro e o crânio. O ator passou por uma cirurgia para drenar o sangue acumulado, mas um novo hematoma surgiu em seguida, dessa vez relacionado a um distúrbio na coagulação sanguínea. Uma nova drenagem foi feita, e a coagulação foi corrigida com uma transfusão de plaquetas.

Na entrevista ao Fantástico, Tony disse que não se lembra de ter tido nenhum trauma relevante na cabeça, mas que já estava há algum tempo com dores fortes na região e uma pressão na coluna. Sua esposa, Lidiane, contou que encontrou o marido “largado na cama, apagado”, e que teve medo de que ele não resistisse. Tony, por outro lado, revelou não ter tido o meso receio. “Mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Este homem… Este homem é um homem de força”, contou o ator emocionado, atestando que que é grato à vida, “agora, então, mais do que nunca”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial