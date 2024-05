Quebra-quebra na Cidade do Samba expõe ruptura entre escolas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não foi nada amigável a saída da Unidos do Porto da Pedra da Cidade do Samba. Isso porque a escola foi rebaixada em 2024 e precisou sair de seu barracão, para dar vez à Unidos de Padre Miguel, que acaba de ascender à elite do samba carioca. A coluna GENTE soube que a escola de São Gonçalo deixou o espaço à míngua, com várias avarias nas instalações e quebradeira por tudo quanto é canto. Isso sem falar na sujeira e fedor. Um verdadeiro Deus nos acuda! Ao subir ao grupo Especial, a Porto tinha feito diversas melhorias no local e, pelo visto, não quis deixar como herança para a sucessora. Xii…

