Escolas de samba definem ordem de desfile em três noites de Sapucaí

Foi definida na noite desta quinta-feira, 23, na Cidade do Samba, no Rio, a ordem dos desfiles do Carnaval 2025. Comandado por Regina Casé e Milton Cunha, o evento foi aberto ao público que trocou ingressos por doações para as vítimas das enchentes no sul do país. A novidade é que a partir do próximo ano o Grupo Especial acontecerá em três dias, com quatro escolas em cada. A Unidos de Padre Miguel, que subiu da Série Ouro, abre o domingo (2 de março), já a Unidos da Tijuca, penúltima colocada, começa os desfiles da segunda-feira (3 de março) e o último dia, a terça-feira (4 de março), começa com a Mocidade Independente de Padre Miguel. A seguir, a ordem das apresentações:

Domingo (2 de março) – Unidos de Padre Miguel / Imperatriz / Viradouro / Mangueira

Segunda (3 de março) – Unidos da Tijuca / Beija-Flor / Salgueiro / Vila Isabel

Terça (4 de março) – Mocidade Independente / Tuiuti / Grande Rio / Portela