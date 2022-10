Como ‘The Crown’ vai tratar a morte da princesa Diana

Atualizado em 19 out 2022, 11h53 - Publicado em 19 out 2022, 11h52

Por Amanda Capuano Atualizado em 19 out 2022, 11h53 - Publicado em 19 out 2022, 11h52

A quinta temporada de The Crown chega à Netflix em novembro e vai acompanhar a família real no tumultuado final da década de 1990, marcado por escândalos e tragédias. A maior delas, é claro, foi a morte da princesa Diana, vítima de uma acidente de carro em agosto de 1997. Não espera-se, no entanto, que a morte de Diana seja reproduzida em minúcias pela série. “O momento exato do impacto do acidente não será mostrado”, disse um porta-voz da plataforma ao The Sun.

Consciente da carga emocional envolvida na morte de Lady Di, figura querida do povo inglês, a plataforma decidiu tomar uma abordagem diferente sobre a morte. Ao invés de retratar o impacto, fontes próximas à produção revelaram que a cena se concentrará nos momentos que antecedem o acidente e suas consequências, incluindo a perseguição dos paparazzi e os imbróglios que sucederam a morte.

Segundo reportado pelo Deadline, a produção também usará o caso para tratar temas como o racismo. Interpretado por Dominic West, Charles será representado voando para Paris para buscar o caixão de Diana. O tratamento dado a ele será contrastado ao “racismo casual” enfrentado pelo pai de Dodi Fayed, então namorado de Diana, por parte das autoridades francesas enquanto tentava recuperar o corpo do filho.

A quinta temporada da produção chega à Netflix no dia 9 de novembro, e terá uma nova mudança de elenco. A nova fase da produção terá Elizabeth Debick como Diana, Dominic West como príncipe Charles, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Jonathan Pryce como príncipe Philip e Imelda Staunton como a rainha Elizabeth II. O trailer oficial da quinta temporada será liberado na quinta-feira, 20.