Harry Styles desembarca em dose dupla no streaming – mas sem cantar

Harry Styles chega em dose dupla no streaming neste mês com os filmes Não Se Preocupe, Querida e Meu Policial. O primeiro entra no catálogo da HBO Max na próxima segunda-feira, 7, enquanto o segundo estreou nesta sexta, 4, no Amazon Prime Video. Dirigido por Olivia Wilde, atual namorada do cantor britânico, Não Se Preocupe, Querida é um suspense que gira em torno de Alice (Florence Pugh), uma mulher que vive nos anos 1950 com o marido, Jack (Styles), em uma comunidade experimental em que os homens trabalham em um projeto secreto, enquanto as esposas desfrutam de luxo — até a página dois. Já Meu Policial foca na história de amor proibido entre o policial Tom (Styles) e o curador de arte Patrick (David Dawson), que vivem um triângulo amoroso com Marion (Emma Corrin) também na década de 1950, uma época em que relações homoafetivas eram crime na Inglaterras.

O astro pop decidiu investir na carreira de ator, mas sua estreia em Não Se Preocupe, Querida ficou marcada pelas fofocas dos bastidores envolvendo seu namoro com Olivia Wilde, acusada de ter traído o ex-marido Jason Sudeikis com o jovem de 28 anos, além de supostas brigas com outros integrantes do elenco.