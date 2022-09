Harry Styles como ator prova que o seu melhor papel é o de popstar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desde que deixou a banda One Direction, o cantor Harry Styles vem alçando novos voos. Já em alta na carreira-solo, agora o inglês de 28 anos se jogou de vez no mundo do cinema. No dia 22 de setembro, estreia no Brasil o filme Não Se Preocupe, Querida, estrelado pelo cantor ao lado de Florence Pugh, com direção de Olivia Wilde. A produção de suspense chega aos cinemas embalada por controvérsias desde que passou pelo Festival de Veneza, deixando claro que o elenco não estava lá muito afinado. Styles ainda lança neste ano o filme Meu Policial, que também foi exibido recentemente em um festival gringo. As críticas, porém, garantem que, como ator, Harry Styles é um ótimo popstar. Confira mais no vídeo acima.