Cuspe e traições: o polêmico bastidor do novo filme de Harry Styles

A cena é para lá de bizarra. Ao chegar em seu lugar na sala de cinema onde o flime Não Se Preocupe, Querida foi exibido, no Festival de Veneza, o cantor inglês Harry Styles faz um movimento discreto com a cabeça, enquanto o ator Chris Pine, na poltrona ao lado, interrompe os aplausos dedicados à entrada do colega, olha para o próprio colo, e dá um sorriso que parece dizer: “é sério isso?”. O vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana seria a evidência de que Styles cuspiu em Pine, que se sentava entre o cantor e sua namorada (ou ex?), a diretora do filme, Olivia Wilde. Ambos os rapazes desmentiram que aquilo teria sido um cuspe, chamando o boato de “especulações tolas”. Mas ninguém, ainda, conseguiu entender o que de fato ocorreu ali.

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he’s been doing all day) and realised it’s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ — priscilla (@cinemazietgeist) September 6, 2022

O episódio é apenas um entre vários embaraços envolvendo o lançamento do filme, que chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 22. Os rumores envolvem desde traições, tretas entre “o amigo do amigo” e uma briga judicial que fez dos bastidores da produção uma novela mais apetitosa que o longa em si — que foi desancado pela crítica especializada.

Segundo filme dirigido por Olivia Wilde — após sua ótima estreia na direção com a comédia Fora de Série, de 2019 —, a atriz idealizou um suspense psicológico feminista encabeçado por ninguém menos que a ótima atriz Florence Pugh e o astro pop Harry Styles. Os dramas começaram a surgir antes mesmo de sua exibição no evento. No tapete vermelho, o clima entre o elenco e a diretora parecia pesado. Olivia, que engatou um romance com Styles durante as filmagens, não fez fotos ao lado do cantor nem se sentou ao lado dele na première. O mesmo aconteceu entre Wilde e Florence. Apesar da diretora desmentir rumores de uma briga entre as duas, era nítido que ela e a atriz estavam se evitando — a jovem inglesa de 26 anos, aliás, deixou a exibição antes do fim dos aplausos protocolares da sessão e faltou a compromissos de divulgação com a imprensa.

As especulações sobre uma desavença entre Florence Pugh e Olivia Wilde começaram a partir do momento em que diretora engatou um romance com Styles durante as filmagens da produção, enquanto ela supostamente ainda estaria com Jason Sudeikis, seu ex-marido — e ator de Ted Lasso. Dizem as más línguas ainda que o climão foi causado pelo fato de que Pugh namorava então com Zach Braff, um dos melhores amigos de Sudeikis. Já a versão mais plausível é a de que a atriz teria ficado incomodada com a redução da história de sua personagem às muitas cenas de sexo com Styles — enquanto Olivia frisava que o filme sempre foi pensado como uma produção que pensava no prazer feminino.

Se tudo isso não bastasse, a diretora também enfrentou problemas públicos com Shia LaBeouf. Primeira opção para o papel principal, a diretora afirmou ter demitido o ator antes do início por sua “energia combativa” e para manter Florence Pugh “segura”. Quando ficou sabendo da história, Labeouf enviou um comunicado à revista Variety com trocas de e-mails, mensagens e até um vídeo que comprovavam que, na verdade, ele tinha pedido a Olivia para deixar o filme.

Mas são as razões passionais que vão alimentam as fofocas. Durante um evento de apresentação do filme, em Las Vegas, Olivia, no palco, recebeu um envelope pardo misterioso. Ela brincou, perguntando se seria um roteiro entregue em mãos. Olhou o conteúdo do pacote antes de fechá-lo e continuar a apresentação. Mais tarde, soube-se que se tratava de parte da papelada do divórcio, envolvendo questões sobre a guarda dos dois filhos que ela tem com Sudeikis. Por fim, todos ainda questionam: mas e o cuspe? Esse mistério é um que apenas as “especulações tolas” da internet se propõem a resolver — enquanto espera-se por novos capítulos dessa novela.