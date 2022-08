O explosivo triângulo amoroso envolvendo Harry Styles e ‘Ted Lasso’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma cena para lá de inesperada ocorreu em abril deste ano, no palco do CinemaCon, evento voltado para a indústria cinematográfica em Las Vegas. Enquanto a atriz e diretora Olivia Wilde apresentava seu novo filme, Não se Preocupe, Querida, diante de uma plateia de 4.100 pessoas, ela recebeu um envelope misterioso, olhou o conteúdo, e o guardou. Mais tarde, descobriu-se que a correspondência trazia documentos legais relacionados ao divórcio da diretora e do ator Jason Sudeikis, e da guarda dos dois filhos do ex-casal.

A cena colocou em péssimos lençóis o comediante que vem fazendo sucesso com a série Ted Lasso – curiosamente, o personagem da atração da Apple TV+ também passa por um divórcio complicado na trama. Jason soltou um comunicado na época dizendo que não tinha conhecimento sobre quando e como os papéis seriam entregues à Olivia e condenou a maneira como ocorreu, chamando de “inapropriada”. Agora, Olivia alfinetou o ex em entrevista à Variety: “infelizmente, aquilo não foi uma surpresa total para mim. Afinal, eu tive motivos para deixar aquela relação”.

A troca discreta de farpas reforça uma exposição peculiar nesse caso: apesar de famosos, Olivia e Jason passam longe do hall de celebridades do alto escalão de Hollywood, que movimentam os tabloides à la Brad Pitt e Angelina Jolie. O fator que deixou o divórcio dos dois em evidência tem nome, sobrenome e rebolado: Harry Styles. Após uma relação de quase uma década, sendo sete anos de noivado, Olivia e Jason se separaram em 2020. Pouco tempo depois, Olivia foi vista saindo com o cantor inglês que é dez anos mais novo – atualmente ele tem 28 anos e ela 38.

Em entrevista à revista GQ, Jason afirmou não compreender bem o fim da relação e o novo romance da ex com o popstar. “Acho que vou entender melhor isso em um ano”, disse ele. “Ou melhor, em dois, quem sabe cinco. Como se um livro sobre a minha vida se tornasse um capítulo, depois um parágrafo, virando uma linha, uma palavra até um rabisco.”

Para deixar o caso ainda mais apimentado, Não se Preocupe, Querida traz Harry Styles no posto de protagonista, estrelando cenas quentes com a colega de elenco Florence Pugh, sob a direção de Olivia. Styles, por sua vez, já dedica canções à amada. Esse explosivo triângulo amoroso ainda vai dar o que falar.