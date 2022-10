‘Não se Preocupe, Querida’: êxito na base do ‘falem mal, mas falem de mim’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nas últimas semanas, o filme Não se Preocupe, Querida, dirigido por Olivia Wilde, não saiu da boca do povo — e não de uma maneira positiva. Entre críticas medianas e polêmicas de bastidores, o longa chegou aos cinemas cercado de dúvidas e fofocas, mas acabou provando que a estratégia do “falem bem ou falem mal, mas falem de mim” pode ser muito bem-sucedida.

Exibido em 649 locais no Reino Unido no final de semana de estreia, e com expectativa de expandir sua exibição para 783 cinemas, o filme de Wilde se tornou a estreia mais ampla de uma diretora feminina no Reino Unido e Irlanda. Na bilheteria, as críticas negativas não surtiram efeito: arrecadou 19.2 milhões de dólares na América do Norte na primeira semana de exibição, e 30 milhões globalmente. Embora não seja uma bilheteria digna de blockbuster, a estreia está dentro do esperado e é um começo sólido para uma produção com orçamento modesto, de 35 milhões de dólares.

Mas é improvável que o público tenha comparecido ao cinema por algum tipo de interesse artístico pelo enredo e fotografia do filme. Segundo a Warner Bros, 66% da audiência da semana de estreia foi composta por mulheres, e 16% por adolescentes. Esse é o público majoritário de Harry Styles, que protagoniza o filme ao lado de Florence Pugh, atraindo uma multidão de fãs para o cinema. Harry ainda é pivô de fofocas de bastidores que mais parecem um caso de família hollywoodiano.

Namorado de Olivia Wilde, o cantor que agora ataca de ator não convenceu muito na nova função, e acabou acusado de ganhar o papel de bandeja por causa do interesse da diretora. Os dois se conheceram no set e começaram ali um relacionamento que deu dor de cabeça para Floren Pugh — segundo uma matéria da Vulture, ela e Olivia se desentenderam nas filmagens porque a diretora, supostamente, estaria mais interessada em sumir com o novo namorado que em fazer seu trabalho.

A turnê de divulgação do longa também foi uma bagunça só, cheia de situações estranhas que alimentaram os boatos de intrigas por trás das câmeras. Os rumores envolvem desde traições, tretas que envolveriam “o amigo do amigo”, um suposto cuspe e uma briga judicial que fez dos trabalhos da produção uma novela mais apetitosa que o resultado nas telas em si. Com todo esse bafafá de pano de fundo, é realmente difícil não ficar no mínimo curioso para conferir no que esse barraco.