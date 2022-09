‘Não se Preocupe, Querida’ prende com reviravoltas à la ‘Black Mirror’

Não se Preocupe, Querida (Don’t Worry Darling, Estados Unidos, 2022. Em cartaz) Alice é uma eficiente e feliz dona de casa dos anos 1950. Isso, até as paredes de sua aconchegante residência onde vive com o marido (Harry Styles) tentarem sufocá-la — de verdade. Enquanto limpa a casa, ela é pressionada pela construção, que se fecha ao seu redor e quase a mata. O episódio se soma a outros sem explicação. O diagnóstico médico é rápido: Alice está louca. Interpretada pela ótima Florence Pugh, a jovem encara eventos assustadores nesse peculiar suspense psicológico conduzido pela atriz e diretora Olivia Wilde. Em sua estreia no Festival de Veneza, a produção acabou manchada pelo climão entre o elenco e a diretora (rumores falam de conduta desleal dela junto aos atores). O longa, porém, prende e tem força para agradar a fãs de reviravoltas como as de um Black Mirror.