O sexo gay segundo Harry Styles se confirma em trailer de ‘Meu Policial’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um novo trailer de Meu Policial (My Policeman, no original) divulgado pelo Amazon Primo Video nesta quarta-feira, 7, confirma a fala recente de Harry Styles de que o filme mostraria a ternura da relação entre dois homens. Em entrevista recente para a revista Rolling Stone, o cantor britânico, que agora investe pesado na carreira de ator e protagoniza o longa, disse que “muito do sexo gay no cinema é retratado com uma pegação intensa, e isso remove a ternura”. A ideia do diretor era mostrar que o sexo gay pode ser “terno, amoro e sensível”, explicou – visão corroborada pelas novas imagens, que apostam na sensibilidade.

Baseado no livro homônimo escrito por Bethan Roberts em 2012, o filme acompanha a história de Tom (Styles), um policial que precisa esconder sua sexualidade, considerada crime na Inglaterra da década de 1950. Ele, porém, acaba se envolvendo em um triângulo amoroso entre a professora Marion (Emma Corrin, a princesa Diana de The Crown), com quem se casa, e o curador de artes Patrick (David Dawson), com quem vive um romance proibido.

Ambientando em dois períodos diferentes, o filme mostrará os protagonistas tanto nos anos 1950 quanto na década de 1990. Após se passarem quarenta anos do triângulo amoroso, a relação abalada de Tom e Marion – vividos na segunda fase por Linus Roache e Gina McKee – torna-se ainda mais espinhosa quando Patrick, interpretado por Rupert Everett, reaparece depois de ter sofrido um derrame.

Meu Policial tem estreia marcada para o dia 21 de outubro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e desembarca no streaming da Amazon em 4 de novembro. Confira o trailer:

