Filho de Taylor Hawkins emociona público em tributo da banda Foo Fighters

O primeiro dos dois shows da banda Foo Fighters em tributo ao baterista Taylor Hawkins, morto aos 50 anos em março deste ano por overdose, foi marcado pela participação do filho do músico, Oliver Shane Hawkins, de 16 anos. Em uma performance vibrante, o jovem mostrou seu talento com as baquetas e emocionou o público ao tocar o sucesso “My Hero”. A música faz parte do álbum The Color & The Shape, lançado em 1997, no mesmo ano em que Hawkins passou a integrar a banda.

A realização do Taylor Hawkins Tribute Concerts, como foi batizado, foi anunciada em junho e a apresentação de estreia ocorreu no estádio de Wembley, em Londres.

As imagens de Shane Hawkins tocando com uma explosiva fúria, disciplina e a habilidade que também eram marcantes no trabalho do pai logo circularam pelas redes sociais, onde fãs publicaram relatos emocionados e celebraram a apresentação em homenagem ao baterista.

E foi assim… Oliver Shane Hawkins, filho de Taylor Hawkins, tocando My Hero na bateria no incrível Show tributo do pai. Que noite! #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/REjLKgGjYq — Di Paranhos (@odimi_) September 4, 2022

Artistas como Travis Barker, Omar Hakim, Mark Ronson, Liam Gallagher, Kesha e Lars Ulrich também participaram do tributo. O próximo show será realizado no dia 27 de setembro, no The Kia Forum, em Los Angeles.

Taylor Hawkins foi encontrado morto em um hotel em Bogotá, na Colômbia, no dia 25 de março durante a turnê do Foo Fighters na América do Sul. A banda faria um show no Brasil no Lollapalooza e a apresentação foi cancelada. Exames toxicológicos apontaram a presença de mais de dez substâncias tóxicas no sangue do músico e que seu coração estava pesando cerca de 600 gramas, o dobro do normal.