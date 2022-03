Foo Fighters cancela show no Lollapalooza após morte de Taylor Hawkins

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

O baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, morreu nessa sexta-feira, 25, aos 50 anos, informou a banda nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O grupo se apresentaria no Lollapalooza, em São Paulo, nesse domingo, mas os shows restantes na América do Sul foram cancelados após o falecimento repentino, informou o festival colombiano Estéreo Picnic, onde o grupo tocaria nessa sexta-feira. Segundo a polícia colombiana, o corpo do músico foi encontrado por um dos integrantes da banda que foi em seu quarto chamá-lo para ir ao show. A assessoria do Lollapalooza Brasil postou uma nota de pesar em suas redes sociais.

Segundo a emissora Caracol, o músico foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá. “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins”, diz o comunicado postado no perfil oficial da banda no Twitter. “Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que a privacidade deles seja respeitada nesse momento de dificuldade inimaginável.”

Em 2001, o músico já havia sofrido uma overdose de heroína em uma viagem a Londres, na Inglaterra, e falava abertamente sobre o assunto. Ele dizia que depois da overdose, sua vida havia mudado e ele tinha passado a ter hábitos mais saudáveis. Embora a causa da morte não tenha sido divulgada, segundo uma reportagem do jornal colombiano El Tiempo, que ouviu uma fonte policial, o fato pode estar associado ao consumo de entorpecentes.

A morte do baterista despertou comoção entre outros músicos nas redes sociais. Ozzy Osbourne publicou que Taylor era “verdadeira uma grande pessoa e um músico incrível”. O Instagram do Guns N Roses’publicou uma foto de Taylor com a banda dizendo que “ele fará falta eternamente”. Também se pronunciaram artistas como Nile Rodgers, Ringo Starr, Paul Stanley, Tom Morello e também a banda Black Pumas, cujo show no Brasil aconteceria pouco antes do Foo Fighters.