Baterista do Foo Fighters morreu de overdose na Colômbia, diz revista

Um dia após um exame toxicológico apontar mais de dez substâncias tóxicas no corpo do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, foi divulgado pela imprensa colombiana que, em decorrência da quantidade de drogas no organismo do músico (heroína, antidepressivos e benzodiazepina), seu coração estava pesando cerca de 600 gramas, o dobro do tamanho normal. Segundo a revista colombiana Semana, o órgão não suportou e colapsou, levando o baterista a morte.

O músico havia se queixado de dores no peito quando chegou ao hotel. Uma ambulância chegou a ser enviada ao local após encontrarem Hawkins já sem vida dentro do quarto. As autoridades do país disseram que, além dos exames toxicológicos, eles também encontraram drogas espalhadas pelo quarto e que o corpo não apresentava sinais de violência. A morte ocorreu horas antes da apresentação que o Foo Fighters faria na Colômbia e dois dias antes do show no Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

O show que a banda faria no Brasil foi substituído por um tributo feito por Emicida e Planet Hemp, com participações especiais de Mano Brown, DJ Nyack, DJ Kl Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael.