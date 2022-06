Foo Fighters anuncia shows tributo em homenagem a Taylor Hawkins

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Foo Fighters anunciou nesta quarta-feira, 8, em seu Instagram, que fará dois shows tributo ao baterista Taylor Hawkins, que morreu no dia 25 de março, aos 50 anos, de overdose, em um hotel da Colômbia. Batizado de Taylor Hawkins Tribute Concerts, as apresentações irão ocorrer no estádio de Wembley, na Inglaterra, e no Kia Forum, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nos dias 3 e 27 de setembro, respectivamente.

Desde a morte do músico, a banda anunciou que não tinha mais condições de fazer shows e cancelou toda a turnê, inclusive o show que fariam no Brasil, no festival Lollapalooza. “Como uma das figuras mais respeitadas e amadas da música moderna, o talento monolítico e a personalidade magnética de Taylor o tornaram querido por milhões de fãs, colegas, amigos e lendas musicais em todo o mundo. Milhões lamentaram sua morte prematura em 25 de março, com tributos sinceros e apaixonados vindos de fãs e músicos que Taylor idolatrava”, escreveu o grupo no comunicado.

Os shows deverão contar com convidados especiais que ainda serão anunciados. A venda de ingressos também ainda não está aberta. O tributo contará ainda com a participação da família do músico.