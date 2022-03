Sem Foo Fighters, último dia de Lolla tem clima melancólico e de luto

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

O último dia de Lollapalooza amanheceu quase tão melancólico para o público quanto o clima nublado que dominou o domingo, 27. Depois da morte do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, dois dias antes da apresentação que a banda faria no festival, o luto somado levou os fãs a dois extremos: vender seus ingressos ou tentar curtir um festival entre lamentos.

Leonardo Sabino, de 24 anos, chegou a desistir do show e a vender seu ingresso em um grupo da internet no sábado, 26, triste pela morte do músico. “Meus amigos desistiram de vir. Estávamos esperando o retorno do festival há dois anos e viríamos só no domingo para ver o Foo Fighters. Nossa primeira reação foi desistir”, disse ele a VEJA. Leonardo, no entanto, resolveu dar uma segunda chance ao festival, e estava perambulando pelas ruas do lado de fora do Autódromo para tentar conseguir outro ingresso: “De alguma forma, o show será um tributo à banda e ao Taylor Hawkins. Mas aqui fora tem muitos cambistas. Estou com receio de comprar e não conseguir entrar”.

Outros fãs decidiram curtir o festival por seu próprio mérito — fizesse sol ou chuva. “Eu só gostaria que tivessem substituído o Foo Fighters por uma banda de rock, afinal, domingo era o dia dedicado ao rock”, desabafa Thiago Ferreira, de 32 anos, que já assistiu uma apresentação da banda de Dave Grohl e Taylor Hawkins no Rock in Rio, em 2019. “Gosto de Emicida, Criolo e Planet Hamp, também entendo que é difícil achar outra atração em cima da hora, mas o público esperava algo como Detonautas, Capital Inicial ou algo neste estilo.”

O casal Samila Lima, 32, e Alysson Miranda, 42, viajaram de Indaiatuba, cidade do interior do estado de São Paulo, exclusivamente para assistir à apresentação do Foo Fighters no Lollapalooza. Para curtir o show, eles fizeram até uma camiseta customizada escrito “Foo Fighters Lollapalooza”. “Nós viemos para não perder o investimento” contou Samila. Tanto ela, quanto o marido, compraram o ingresso para o Lolla Lounge, que custava cerca do dobro do valor de uma entrada comum e dava acesso a uma série de regalias. “Sem menosprezar nenhum artista, o gênero musical que colocaram no lugar não tem nada a ver com o Foo Fighters. Ficamos bastante desapontados”, disse Alysson.

Entre os fãs de Foo Fighters, no entanto, o clima era de luto e frustração, especialmente entre as pessoas que vieram de fora de São Paulo. Ayko Deran, de 29 anos, veio do Amapá só para assistir a banda. “Estava na expectativa desde outubro. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Vim prestigiar o evento, mas não estou 100% alegre”. Outra fã que veio só para ver o Foo Fighters foi Nayara Candido, 31 anos, que acompanha a banda desde a adolescência. “A sensação é a de que eles não vão voltar. Teria sido uma chance única.”

1/37 Mensagem de Fora Bolsonaro no telão durante show do Fresno (Felipe Branco Cruz/VEJA) 2/37 Ayko Deran veio do Amapá só para ver o Foo Fighters (Gabriela Caputo//Sem Foo Fighters, último dia de Lolla tem clima melancólico e de luto/VEJA) 3/37 Pabllo Vittar no Lollapalooza // (Mauricio Santana/Getty Images) 4/37 O casal Samila Lima, 32, Alysson Miranda, 42, de Indaiatuba, fizeram até camisas customizadas para ver o show do Foo Fighters (Mabi Barros/VEJA) 5/37 Ashiban durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 6/37 O cantor Silva convidou o rapper Criolo para dividir o palco com ele no Lollapalooza Brasil (Multishow/Reprodução) 7/37 Silva durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 8/37 Jão durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 9/37 Dj Marky durante show do Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 10/37 Jão durante show no Lollapaloza Brasil 2022 (Multishow/Reprodução) 11/37 Two Feet durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 12/37 Remi Wolf durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 13/37 A Day To Remeber durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 14/37 Jup do Bairro durante apresentação no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 15/37 A maquiadora Gabriela Galvão e Thais Rico: looks inspirados na série ' Euphoria', no Lollapalooza Brasil (Mabi Barros/Divulgação) 16/37 Boombox Cartel durante show do Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 17/37 Vitor Lou durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 18/37 Miley Cyrus cantou com Anitta no Lollapalooza Brasil 2022 (Multishow/Reprodução) 19/37 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 20/37 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 21/37 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 22/37 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 23/37 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 24/37 A cantora LP se apresenta no Lollapalooza Brasil 2021 (//Divulgação) 25/37 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 26/37 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 27/37 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 28/37 Pabllo Vittar exibe toalha com o rosto do ex-presidente Lula - (Multishow/Globo/Reprodução) 29/37 O cantor Tico Santa Cruz durante o show do Detonautas no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 30/37 O público no Lollapalooza Brasil 2021 - (Flashbang/Divulgação) 31/37 O cantor Machine Gun Kelly durante a apresentação no Lollapalooza Brasil - (//Divulgação) 32/37 A cantora Pabllo Vittar durante o Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 33/37 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 34/37 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 35/37 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 36/37 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 37/37 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)