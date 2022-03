Corpo do baterista do Foo Fighters tinha pelo menos 10 substâncias tóxicas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A Procuradoria Geral da Colômbia divulgou o exame toxicológico feito no corpo do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, e apontou, pelo menos, dez substâncias tóxicas no corpo dele, entre as quais maconha, antidepressivos e opioides. A causa da morte, no entanto, ainda não foi revelada. Hawkins foi encontrado morto aos 50 anos, em seu quarto de hotel, na Colômbia, nesta sexta-feira, 25. A banda se apresentaria no Brasil neste domingo, 27, dentro do festival Lollapalooza.

A morte ocorreu poucas horas antes do show que a banda faria no festival Esteropicnic, e dois dias antes da apresentação no Brasil. Toda a turnê sul-americana da banda foi cancelada. Com o atraso do baterista em encontrar os colegas para irem para o show, os integrantes da banda pediram que alguém o chamasse no quarto. Quando os funcionários entraram, já o encontraram morto por volta das 17h30, no horário local.

Um relatório confidencial feito pelas autoridades colombianas, obtido pelo jornal El Tiempo, da Colômbia, afirma que também foram encontradas substâncias alucinógenas no quarto de hotel do baterista. Segundo a reportagem, uma empresa privada já iniciou os trâmites legais para repatriar o corpo do baterista e um dos pré-requisitos é a definição da causa da morte. De acordo com o documento obtido pelo jornal, o corpo não exibia nenhum sinal de violência.

A banda estava na Colômbia desde quarta-feira, 23, e o grupo estava animado, fazendo diversas atividades na cidade. Quando o corpo do baterista foi encontrado no quarto, imediatamente os médicos foram chamados, que tentaram reanimá-lo, porém sem sucesso. A polícia que investiga a morte foi até o local coletar depoimentos e provas, além de câmeras de segurança para tentar identificar se alguém estava com o músico no momento ou se o acompanhou até o quarto.

Sobre a investigação, um relatório preliminar da polícia indicou que a causa da morte ainda não foi apurada, porém “ela poderia estar associada ao consumo de entorpecentes”. Em diversas entrevistas, Hawkins falava abertamente sobre o vício em heroína e também sobre uma overdose que sofreu em Londres, na Inglaterra. Ele dizia que depois da overdose, sua vida havia mudado e ele tinha passado a ter hábitos mais saudáveis.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. pic.twitter.com/K3Z7Ss9wcO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022